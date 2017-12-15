Trabzonspor, Bursaspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta kaybetmeyen, son 4 maçını ise galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Bursaspor karşısından da 3 puanla ayrılarak yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle iddialı bir konuma yükselen Trabzonspor, 16’ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Bordo mavililer, bu maçı da kazanarak yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile yakaladığı çıkışı sürdürmeye çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi’nde Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

OKAY İLE UĞUR DÖNÜYOR

Trabzonspor’da Bursaspor maçı öncesi Mustafa Akbaş ve Durica’nın sakatlıkları bulunuyor. Tedavisi tamamlanan ve hafta içerisinde takımla çalışan Uğur’un ise bu maçta görev alma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın iki stoper oyuncusunun yokluğunda savunmada Uğur-Hubocan ikilisine birlikte görev vermeye hazırlandığı, ayrıca sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen ve hafta içerisinde takıma dönen Okay’ın da bu maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

BURSASPOR İLE 83’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Bursaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 83’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 82 maçta Trabzonspor’un 41, Bursaspor’un 12 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 123 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

9 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da yarın oynanacak Bursaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş’ın yanı sıra, Uğur, Pereira, Yusuf, Olcay, Kucka, Onazi, Bero ve Burak sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Süper Lig’in 17’nci haftasında oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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