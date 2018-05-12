Trabzonspor, Bursaspor deplasmanında 3 puan hedefliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



SPOR Toto Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma iddiasını da yitiren ancak sezonu 5’inci sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor, 33’üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı Bursaspor karşısında 3 puan arayacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla Avrupa kupalarına katılma yolu kapanan Trabzonspor, ligde kalan iki haftada 6 puan toplayarak ligi en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor. Bu noktada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında 3 puan arayacak. Saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

9 EKSİK VAR

Trabzonspor’da Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak ve Rodallega bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adamın son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasından farklı olarak Mustafa, Durica, Batuhan, Abdülkadir ve N’Doye’a ilk 11’de forma şansı vermesi bekleniyor.

BURSASPOR İLE 84’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Bursaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 84’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 maçta Trabzonspor’un 42, Bursaspor’un 12 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 124 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN BURSASPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Onazi, Batuhan- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N’Doye

SAKAT: Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak, Rodallega

CEZALI: Hubocan, Okay, Kucka

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