T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Burak Yılmaz ile kazanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 23 haftada 9 galibiyeti bulunan Trabzonspor'da bu maçların 8'inde forma giyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, attığı 9 golle takımının kazandığı karşılaşmalarda önemli rol oynadı

26 Şubat 2018 14:25

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon 23 haftada 9 galibiyeti bulunan Trabzonspor\'da bu maçların 8\'inde forma giyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, attığı 9 golle takımının kazandığı karşılaşmalarda önemli rol oynadı.
Ligde geride kalan 23 haftada 18 maçta forma giyen ve 18 golle takımının en golcü ismi olan Burak Yılmaz, bu sezon ligde 9 galibiyeti bulunan bordo-mavililerde bu maçların 8\'inde forma giydi ve söz konusu karşılaşmaların 6\'sında toplamda 9 gol kaydetme başarısı gösterdi. Trabzonspor, Burak Yılmaz\'ın forma giydiği 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı, 33 puanı hanesine yazdırdı.
BURAK\'SIZ TEK GALİBİYET
Bordo-mavililer, bu sezon 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Burak\'ın forma giymediği 5 karşılaşmada ise yalnızca tek galibiyet elde edebildi. Trabzonspor, söz konusu 5 maçta 1 galibiyet, 2\'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Toplamda 5 puanı hanesine yazdırabildi.
3 MAÇLIK GOL ÖZLEMİNE BURAK SON VERDİ
Ayrıca, ligin 19\'uncu haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasından sonra oynadığı 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Trabzonspor\'da, bu 3 maçlık periyottan önce son golü atan ve yine üç maçlık gol özlemine Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında son veren isim de yine Burak Yılmaz oldu.
DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Bu arada Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor\'u 2-1 mağlup eden  Trabzonspor, deplasmanda kaybetmeme serisini de 7 maça çıkardı. Ligde en son 10 Ekim 2017 tarihinde deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor\'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sonrasında oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
BEŞİKTAŞ MESAİSİ BAŞLIYOR
Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iki günlük izine çıkan Trabzonspor, yarın saat 18.00\'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla ligin 24\'üncü haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA Spor Toto Süper LigTrabzonsporBurak YılmazLigdeTrabzonspor Burak YılmazBURAK TEK GALİBİYET BordomavililerBurakToplamdaMAÇLIK GOLBURAK SON VERDİ AyrıcaFenerbahçeAytemiz AlanyasporDEPLASMANDA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24