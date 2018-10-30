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Spor

Trabzonspor, Bugsaşspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’unda yarın deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçı hazırlıklarını bugün 15

30 Ekim 2018 21:03

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’unda yarın deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçı hazırlıklarını bugün 15.00’te yaptığı antrenmanla tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı. Antrenmanı ziyaret eden Özel Deva Karadeniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yeşilyalı İbni Sina Ortaokulu öğrencileri futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
21 KİŞİLİK KADRO AÇIKLANDI
Öte yandan Trabzonspor\'un Bugsaşspor maçı kamp kadrosu da açıklandı. Bordo-mavililerin Ankara kafilesinde Onur, Uğurcan, Esteban, Toure, Hüseyin, Pereira, Zeki, Novak, Ibanez, Batuhan, Kucka, Onazi, Murat Cem, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Olcay, Amiri, Ekuban ve Burak Yılmaz yer aldı.

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