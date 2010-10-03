Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk ediyor

T24 - Karadeniz'de dev kapışma!Quaresma’sız Beşiktaş, savunması eksik Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor.



Bir yanda sezona iyi başlayan ancak son haftalarda düşüşe geçen Trabzon, diğer yanda hem ligde hem de Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş. Süper Lig'in iki çınarı saat 19.00'da bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Fırtına yara sarmak istiyor

Sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da tek düşünce, sahadan galibiyetle ayrılmak.



Ligin son 2 haftasında 3-1'lik Manisaspor yenilgisi ve deplasmanda 0-0'lık Kayserispor beraberliği ile 5 puan kaybeden bordo-mavililer, güçlü rakibini yenerek hem moral bulmak hem de ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.



Bordo-mavili takımda, sakatlığı bulunan stoper oyuncuları Glowacki ve kart cezalısı Giray'ın dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Stoperde büyük olasılıkla Ceyhun Gülselam'ın görev yapması bekleniyor.

Kartal kazanmak istiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.



Ligde yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i yenmenin moraliyle, zorlu Trabzon deplasmanında da galibiyeti amaçlıyor.



Beşiktaş'ta, Rapid Wien maçında sakatlanan ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Quaresma'nın yanı sıra, tedavileri süren Fatih Tekke, Ekrem Dağ ve Erhan Güven de maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Hüseyin Avni Aker

SAAT: 19:00

HAKEM: Kuddusi Müftüoğlu

YAYIN: Lig Tv



TRABZONSPOR: Onur, Serkan, Ceyhun, Egemen, Cale, Selçuk, Colman, Jaja, Engin, Umut, Teofilo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



BEŞİKTAŞ: Hakan, Hilbert, Zapotocny, İ.Toraman, İsmail, M.Aurelio, Ernst, Guti, Holosko, Tabata, Bobo

TEKNİK DİREKTÖR: Bernd Schuster





