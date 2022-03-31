Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek. Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.