Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek. Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz