Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda Kucka takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

ABDÜLKADİR ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Bu arada Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ise antrenmanı yarıda bıraktı. Ağrıları artan ve antrenmanı tamamlayamayan genç oyuncunun Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 13.15’te İstanbul’a hareket edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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