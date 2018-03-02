Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz ile Castillo’nun katılmadığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

FOTOĞRAFLI