Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında 3 puan hedefliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Ligde ilk 6 haftalık bölümde beklentilerin altında kalan, 2’şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan toplayıp 9’uncu sırada yer alan bordo mavililer, 7’nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Trabzonspor bu maçı kazanarak hem zirve yarışına tutunmak, hem de 3 maçlık derbi galibiyeti özlemine son vermek istiyor. Saat 19.30’da Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

11’DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Bordo mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal’ın son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak ilk 11’de değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın kalede Esteban’ın yerine sakatlığı geçen Onur’a, savunmada Okay’ın yerine yeni transferlerden Hubocan’a, genç oyuncular Yusuf Yazıcı’nın yerine Onazi’ye ve Abdülkadir’in yerine ise Castillo’ya ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE 89’UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 89’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 88 maçta Trabzonspor’un 32, Beşiktaş’ın 35 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 94 gol atarken, kalesinde 124 gol gördü.

KUCKA VE MAS CEZA SINIRINDA

Bu arada Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor’da 2 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde 3’er sarı kartı bulunan Kucka ile Mas yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 8’inci haftasında oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor’un Beşiktaş maçı için sahaya şu muhtemel 11\'le çıkması bekleniyor: Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Mas- Onazi, Kucka- Olcay, Sosa, Castillo- Burak

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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