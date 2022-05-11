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Spor

Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı

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11 Mayıs 2022 00:30

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tekrar gözaltına alındı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen Rambo Okan lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi.

Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Okan Güler'in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. (DHA)

 

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