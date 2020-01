Trabzonspor basketbol takımında ‘ödeme krizi’ çözüldü

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında yarın deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da oyuncuların, ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle uçak biletlerini iptal etmeleri üzerine yapılan görüşmeler neticesinde sorunun çözüldüğü, kafilenin İzmir’e hareket ettiği belirtildi.

Bordo-mavili takımın oyuncularıyla bugün yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşma sağlandığı, bunun üzerine de kafilenin tam kadro 20.35’te Trabzon Havalimanı’ndan İzmir’e hareket ettiği öğrenildi. Yaşanan gelişmeler üzerine kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulunan başkan Abiş Hopikoğlu, “Çoğunuzun iyi bildiği gibi Trabzon\'la olan tek ve gerçek bağım Trabzonspor\'a olan hastalık derecesindeki sevdamdır. Yıllardır da bu sevdam için her türlü mücadelede hep Trabzonspor sevdalıların yanında oldum. Sahip olduğum her platformda her imkanı Trabzonspor lehine sonuna kadar kullanmaya gayret gösterdim. Son 5 yıldır da Trabzonspor Basketbol\'da şerefle başkanlık yapıyorum. Az imkanlarla da olsa bu alanda da bana inanan bir avuç arkadaşımla beraber iddiamızı sürdürmeye çalışıyorum. İşte bugün de size bu mektubu yazdıran duygularımın oluştuğu gelişmeler oldu ve bunu Trabzonspor sevdalıları ile paylaşmak istiyorum. Bu cümlelerimin muhatabı sadece aziz günde aziz Trabzonspor sevdalılarıdır. Kişisel hesapla bu işe soyunanlar, nüfusunda Trabzon yazdığı için kendini mecbur hissedenler, Trabzonspor\'u ekmek kapısı görüp bir telefona, üç kuruşa kalemini satan sahte gazeteciler, maç ve kongrelerde protokol tribünlerini dolduran şekilciler ve her türlü siyasetin üstünde olan camiamızı üç günlük siyasi hesabına alet etmek isteyenler art niyetli tüm siyasiler bu sözlerimizi asla üstlerine almasınlar. Onlara söyleyecek sözümde yok, onların bu sevda da dikkate alacağım bir yanları da yok” dedi.

“EKONOMİK ANLAMDA ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Başkan Hopikoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün basına da yansıdığı gibi ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Ve biliyorum ki böyle büyük bir camiada değerlerinden uzaklaşan insanımızın umursamazlığı hepimizi yaraladı. Camiamızın adının böyle bir sıkıntıyla anılmasının bende yarattığı üzüntüyü sizlere anlatamam. Ama sezon başından beri elimden gelen tüm imkanları kullandım, sponsor bulunana kadar cebinden bu kulübe 5 milyon lira civarında bir katkıda bulunarak eylem ve söylemde çelişkiye mahal vermedim. Bugün de oluşan bu sıkıntıyı halletmek için her şeyi yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Fakat son bir haftadır gördüğüm tablo sevdamın ve hayalimin içindeki tablo ile maalesef aynı değil. Tüm samimi çabalarıma rağmen durumu iyi olan hiç bir işadamınızdan olumlu yanıt alamadım. Biliyorum ki başkaları gibi bir yerlerden bir rica telefonu açtırma peşinde olsaydım bu cevapların çoğu olumlu olabilirdi. İşte tam bu noktada siz gerçek sevdalılara şu sözü veriyorum: Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu camiayı asla ama asla birilerine kullandırtma aracı olmayacağım ve asla siz gerçek taraftar dışında hiç bir kimseden medet ummayacağım, hiç kimseye de boyun eğmeyeceğim. Çok şükür bugünü atlattık. Halen basketbola ve bizlere inanan insanlar ve yöneticiler de varmış. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum.”

“ŞAMPİYONLUK DİLİYORUM”

En büyük teşekkürü gerçek Trabzonspor sevdalılarına ettiğini söyleyen başkan Hopikoğlu, “Sabahtan beri arayıp harçlığını yollamak isteyen, hesap numarası aç başkanım biz toplarız diyen, kocaman yürekli sevdasını paraya satmamış yürekli insanlara minnettarım. Bu armaya sevdalanmama bir Erzurumlu kardeşiniz olarak pişman olmamam için güzel nedenlerin olduğunu hatırlattığınız için, benim bu sevda da yalnız olmadığımı hissettirdiğiniz için, kocaman teşekkürler ediyorum. Ve tüm samimiyetimle biliniz ki; işler bir gün boyumu aşar ve halledemez duruma gelirsem sadece sizlerden yardım isteyeceğimin sözünü veriyorum. Armamım sevdamın peşinden İzmir’e gidiyorum. İnşallah maçı alıp geleceğiz ve alçaklara en güzel cevabı vereceğiz. Hepinizin kandilini kutlar, inandığımız bu yolda Rabbimden bizlere şampiyonluk nasip etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

