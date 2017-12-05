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Spor

Trabzonspor Basketbol Kulübü’nden ‘suç duyurusu’ açıklaması

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Basketbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, 3 Aralık Pazar günü oynanan Fenerbahçe Doğuş maçı sonrasında bordo-mavili kulübe ve camiasına “FETÖ’cü” yakıştırması yapmaya çalışanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığı beli

05 Aralık 2017 17:20

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Basketbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, 3 Aralık Pazar günü oynanan Fenerbahçe Doğuş maçı sonrasında bordo-mavili kulübe ve camiasına “FETÖ’cü” yakıştırması yapmaya çalışanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.
Bordo mavili basketbol kulübünün resmi internet sitesinden yapılqan açıklamada şöyle denildi:
“Bilinmelidir ki, Trabzonspor camiasının tüm branşlardaki ilkesi ve önceliği sportmenlik ve kardeşliktir. Sportmenlik dışı yollarla; bilhassa şike ve teşvikle kupa almayı övgü vesilesi sayanların sporu ve sporcuları suistimali de sürpriz değildir. Şikeyle kazandığı kupayı, polis arabası yakarak kutlayanlar, kardeşlik konusunda ancak kötü örnek olabilirler. FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi gecesi; kulübümüz, milletinin ve devletinin yanında olduğunu ilk açıklayan kulüp olmuştur. Malum odaklarsa, meşreplerine uygun şekilde, kınama açıklaması yapmak için darbenin sonucunu ve sabahın ilk ışıklarını beklemiştir. Bizzat Başkan ve yöneticilerinin ağzından FETÖ liderine yönelik sempati açıklamaları yapan bir grubun, bu günlerde yaşadığı panik ibret vericidir. FETÖ’cüleri ücretsiz şekilde kulübüne üye yapanlar, onlarla kendi tesislerinde maç yapanlar, ortaklık kuranlar, bugün itirafçı olan FETÖ’cü futbolculara formasını giydirenler hep aynı kişilerdir. Tüm bunlar devletimizin kayıtlarıyla sabittir. Yüz on yıllık büyük bir kulübü ve onun temiz yürekli taraftarlarını da suiistimallerine alet etmeye çalışanların, spor alanlarımızda yeri olmamalıdır. Her yanlış hesap gibi, bunun da bozulacağı gün yakındır. İçinde boğuldukları çamuru kulübümüze sıçratmaya çalışanlar, sükut-u hayale uğrayacaklardır.”
‘Trabzon; 15 Temmuz FETÖ’cülerinin alkışlandığı değil, 15 yaşında şehitlerin toprağa düştüğü yerdir’ ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle son buldu:
“3 Aralık Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu’nda oynadığımız Fenerbahçe Doğuş maçı sonrasında kulübümüze ve camiamıza gerek medyada gerekse sosyal medyada, tek ve organize bir kaynaktan yönetildiği izlenimi veren, “FETÖ’cü” yakıştırması yapmaya çalışanlar hakkında, gerekli hukuki süreci başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

(FOTOĞRAFLI)

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