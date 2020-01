Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde Abiş Hopikoğlu yeniden başkan seçildi

Trabzonspor Basketbol Takımı\'nın Olağan Kongresi\'nde mevcut başkan Abiş Hopikoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen kongrede faaliyet ve denetleme raporları okundu. Ardından tek liste halinde yapılan seçimde, mevcut Başkan Abiş Hopikoğlu yeniden Trabzonspor Basketbol Kulübü başkanlığına seçildi. Kongrede Trabzonspor Basketbol Takımı\'nın borcu toplam 9 milyon 33 bin 492 lira olarak açıklandı.

BAŞKAN HOPİKOĞLU: TRABZONSPOR TRABZON ŞEHRİNE SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR\"

Kongrede konuşan Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, Trabzonspor ile gönül bağının olduğunu ifade ederek, \"Benim Trabzon ile ilgili tek bağım sadece bordo maviye, Trabzonspor\'a olan aşkımdır. Başka da hiçbir bağım yoktur. Geçmişte olmadı, gelecekte de bu şehirden başka bir beklentim yoktur. Tek umudum, beklentim, bu şehrin, bu kulübün her alanda başarılı olması, boynu bizi her zaman rakip görenlere karşı dik tutmak ve onlara karşı onurlu mücadele içinde bulunmaktır. Abiş Hopikoğlu\'nun Erzurum doğumlu olması Trabzonlular için eksiklik değil, onur verici, gurur verici, tamamlayıcı, Trabzon\'un büyüklüğüne yakışır, Trabzon\'un ve Trabzonspor\'un sadece Trabzon şehrine sığamayacak kadar büyüklüğünün de en geniş izahıdır. Hiç kimse beni doğduğum yerden yargılamaya tabi tutmasın\" dedi.

\"TRABZONLU DOĞMAK, KİMSEYİ BURANIN SAHİBİ YAPMAZ\"

Trabzonluluğun kimlikte yazan bir ibare olmadığına dikkat çeken Hopikoğlu, şöyle devam etti:

\"Trabzonspor Basketbol Kulübü, insanların fedakarlıkları ile ayakta tutulmaya çalışan bir takım. Son yıllarda rakiplerimiz, iş adamlarının duyarlılıkları ile bu branşlarda önemli başarılar elde ettiler. Bunun izahı işadamların yaptığı maddi desteklerdir. Türkiye\'de ilk 500 içinde 86 doğumlu iş adamımızın olduğu bir yerde son 6 ayda 1 milyon dolar almaya çalışıyorum ve alamıyorum. Bu ayıpta onların olsun. Trabzonlu doğmak kimseyi buranın sahibi ve hamisi yapmaz. Trabzonlu olmak için Trabzon\'un içinde yaşattığı, 1967\'de doğurduğu o devrimci ruhunu yaşatmak ile olur. Trabzonluluğun kimlikte yazan bir ibare olmadığını hatırlatmak istiyorum.

\"HER YIL 500 BİN LİRA VERECEĞİM\"

Trabzonspor\'a yaşadığı her yıl 500 bin lira bağış yapacağının sözünü de veren Abiş Hopikoğlu, şunları söyledi:

\"2013 yılından beri Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta\'nın basketbol kulübüne kattığı hizmetleri görmezden gelmek nankörlük olur. Bugüne kadar 27 milyon lira civarında desteği oldu. 7 milyonu sponsorluk ile 20 milyonu ise cebinden verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Futboldaki yükünü de bildiğim için bu başkandan ricada bulundum ve bu yıl sponsorluğu sonlandırdık. \'Kendi yağımızda kavrulmak istiyoruz\' dedim. Biz sonlandırmasaydık Medikal Park sponsorluğu devam edecekti. Maaş alan bir yöneticiyim ama kazancımın yüzde 70-80\'ini Trabzonspor\'a bırakıyorum. Bundan sonra bırakmaya da devam edeceğim. Eğer ki bugün bir başka rakip aday olmuş olsaydı, bugüne kadar olan tüm alacaklarımı hiçbir kuruşunu talep etmeden bağışladığımı beyan ediyorum. Burada olsam da olmasam da her yıl 500 bin lira vereceğimi beyan ediyorum.\"

\"TRABZONSPOR HAK ETTİĞİ ŞAMPİYONLUKLARA ULAŞACAK\"

Resmi izleyici sayısı 8 olan bir kulübü devraldıklarını belirten Hopikoğlu, \"Son 2 yılda 3 bin 500 resmi ortalama ile Türkiye\'de izleyici bakımından 2\'nci sıradaki bir basketbol kulübüne ulaştık. 350 adet lisanslı gencimizi basketbol aşkı ile buluşturduk. 5 altyapı takımı oluşturduk. Buradan gençlerimiz A takıma çıktı, milli takım kamplarına davet ediliyorlar. Umuyorum ki bu kardeşlerimiz 1967 Trabzon ruhunun sokaktan, tozdan topraktan doğan, kötüye karşı olan, hiçbir yanlışa boyun bükmeyen gençlerin yetişmesine vesile olacaktır. Trabzonspor iyi yönde devrimci ruhu koruyarak, yarına da bütün art niyetli, içinde şike, şaibe olan, temiz olmayan her şeye karşı dik durarak ve şerefiyle, onuruyla, hem futbolda, hem basketbolda, hem de diğer branşlarda inşallah hak ettiği şampiyonluklara ulaşacaktır\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

YENİ YÖNETİM LİSTESİ

Abiş Hopikoğlu başkanlığında Trabzonspor Basketbol Kulübünün yeni yönetimi ise şu şekilde oluştu:

\"Adnan Bayram, Alparslan Beşli, Berk Özyılmaz, Cemaleddin Aykan, Derya Günal, Engin Harbutoğlu, Ersan Zengin, İsmail Dündar Özbaylar, Mehmetcik Deniz Tekin, Mertcan Alioğlu, Murat Aydın, Nazıf Çakıroğlu, Oğuzhan Usta, Orkun İskender, Ömer Meriç, Osman Aynacı, Salih Altun, Salih Şimşek, Servet Ataç, Vahap Öztel.\"

