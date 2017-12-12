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Spor

Trabzonspor Basketbol Kulübü, Demir İnşaat Büyükçekmece maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Cumartesi günü sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

12 Aralık 2017 13:35

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Cumartesi günü sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hayri Gür Spor Salonu’nda Başantrenör Zare Markovski yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Şut çalışması ile devam eden antrenman, taktik ve kondisyon yüklemesi ile son buldu. Bordo mavililer, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Demir İnşaat Büyükçekmece maçının hazırlıklarına devam edecek.

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