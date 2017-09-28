Trabzonspor Basketbol Kulübü - Szolnoki Olaj: 77-68

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Alexandru Olaru (xx), Vladimir Jevtovic (xx), Ognjen Jokic (xx)

TRABZONSPOR BASKETBOL KULÜBÜ: Vasiliauskas (xx) 1, Eldridge (xxx) 20, Deniz (xx) 6, Browning (xxx) 10, Green (xxx) 18, Heslip (xxx) 5, Obekpa (xxx) 4, Burak Eşlik (xx) 2, Zubcic (xxx) 8, Yusuf (xxx) 3

SZOLNOKI OLAJ: Vojvoda (xxx) 19, Milosevic (xxx) 14, Perry (xxx) 16, Ford (xx) 8, Andric (xx) 6, Polyak (x) 1, Toth (x) 2, Phillip (x) 2

1. PERİYOT: 19-16

İLK YARI: 47-29

3. PERİYOT: 64-45

FIBA Avrupa Kupası 1’inci ön eleme rövanş maçında Trabzonspor Basketbol Takımı, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Macaristan ekibi Szolnoki Olaj’ı 77-68 mağlup etti. Deplasmanda oynanan ilk maçta rakibine 108-98 mağlup olarak bu maça -10 sayı ile çıkan bordo-mavililer, mücadeleyi 9 sayı farkla kazandı ve kupaya veda etti.

İlk periyotta Trabzonspor, Green ile farkı açmaya çalışsa da, Szolnoki Olaj etkili savunması ile farkın açılmasını engelledi. Bu periyot bordo-mavili ekibin 19-16’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyotta ise Green ve Browning’in sayıları ile farkı açan Trabzonspor’da kenardan oyuna giren Necip ve Eldridge’de oyuna katkı yapınca, devre bordo-mavililerin 47-29’luk üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyotta Perry’nin sayılarıyla farkı kapatan Szolnoki’ye Trabzonspor, Eldridge’nin üçlükleriyle karşılık verdi. Bu periyotta Trabzonspor’un 64-45’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta ise Perry ve Andric’i devreye sokan konuk ekip, üst üste sayılar bulmaya başladı. Farkı bir anda 10 sayıya kadar indiren Macar ekibi, Perry’nin serbest atıştan bulduğu sayı ile skoru 77-68’e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

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