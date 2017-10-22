Trabzonspor Basketbol Kulübü - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 111-93

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xxx), Osman Sinan İşgüder (xxx), Seher Ayşe Nur (xxx)

TRABZONSPOR BASKETBOL KULÜBÜ: Vasiliauskas (xxxx) 21, Deniz (xxx) 6, Harris (xxx) 4, Eldridge (xxx) 9, Obekpa (xxxx) 21, Green (xxxx) 15, Heslip (xxxx) 30, Burak (xx), Alper (xx), Ozan (xxx) 5

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Mert (xx) 5, Bircevic (xxx) 23, Thompson (xxx) 15, Buva (xxx) 17, Dulkys (xx) 5, Tevfik (x), İlkan (xxx) 17, Hakan (x), Klobucar (xx) 9, Uğur (x) 2

1. PERİYOT: 26-24

İLK YARI: 55-46

3. PERİYOT: 88-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında Trabzonspor Basketbol Takımı, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü 111-93 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla ligdeki üçüncü maçında ilk galibiyetini elde etti.

İlk periyodu Trabzonspor Basketbol Kulübü Green’in sayıları ve Vasiliaus’un etkili oyunu ile 26-24’lük skorla önde kapatırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kulübü’nde Buva ve Mert Çevik 5’er sayı kaydetti.

İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi takımda, Heslip 12 sayıyla takımın hücum yükünü üstlendi ve takımının soyunma odasına 55-46’lık skorla önde gitmesinde önemli rol oynadı.

Üçüncü periyota da iyi başlayan Trabzonspor Basketbol, Obekpa ve Heslip’in sayılarıyla farkı yine korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlkan Karaman ile karşılık vermeye çalışsa da Trabzonspor Basketbol son çeyreğe 88-68 önde girdi.

Son periyotta ev sahibi ekip farkı korumayı başarırken, konuk ekip Bircevic ile 15 sayı buldu ancak bordo mavililer yine Obekpa ve Heslip’in sayılarıyla salondan 111-93’lük skorla galip ayrıldı.

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