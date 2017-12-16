Trabzonspor Basketbol Kulübü - Demir İnşaat Büyükçekmece: 105-113

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Can Mavisu (xx)

TRABZONSPOR BASKETBOL KULÜBÜ: Vasiliauskas (xx) 12, Harris (xx) 15, Eldridge (xx) 17, Green (xxx) 25, Ozan Anton Odabaşı (xx) 6, Burhan (x), Heslip (xxx) 21, Alper (xx) 3, Obekpa (xx) 6, Bora Hun Paçun (x)

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright (xxxx) 27, Simpson (xxx)14, Walker (xxxx) 26, Stojanovski (xxx) 11, Moldoveanu (xxx) 15, Oğulcan (x), Kairys (xxx) 13, Burak Can (xxx) 7, Melih (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 22-19

İLK YARI: 48-45

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 69-66

4’ÜNCÜ PERİYOT: 84-84

İLK UZATMA BÖLÜMÜ: 95-95

5 FAULLE ÇIKANLAR: 39.59 Obekpa (Trabzonspor Basketbol Kulübü), 42.07 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, seyircisiz oynanan ve uzatmalara giden maçta Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Demir İnşaat Büyükçekmece’ye 105-113 mağlup oldu. Bordo mavililerde Green 25 ve Heslip 21 sayıyla takımında skora en çok katkı sağlayan isimler olurken, konuk ekipte ise Wright 27, Walker 26 sayıyla en skorer isimler oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Wright ve Moldoveanu’nun sayılarıyla farkı açsa da Trabzonspor, Green ve Harris’in art arda sayılarıyla farkı kapatıp son dakikalarda ise öne geçti, bu periyodu 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, Alper Saruhan ile Heslip’in sayılarıyla farkı korumayı başarırken, konuk ekip Walker ve Kairys’in sayılarıyla oyunda kalmaya çalıştı. Trabzonspor, soyunma odasına 48-45 önde girdi.

Kontrollü geçen üçüncü periyotta konuk ekip Wright ve Simpson’un sayılarıyla eşitliği sağlamaya çalışsa da Green ve Heslip ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip yine 3 sayılık farkı korumayı başardı. Bordo mavililer dördüncü periyota 69-66 üstün girdi.

Çekişmeli geçen dördüncü periyotta Walker ve Moldoveanu’nun sayılarıyla karşılaşmada eşitliği yakalayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 84-84’lük skorla maçı uzatmaya taşıdı.

İlk uzatma periyodunda Trabzonspor Heslip ve Eldridge ile sayılar bulsa da Demir İnşaat Büyükçekmece Walker ve Stojanovski ile sayılar üreterek maçta yine eşitliği sağladı, bu periyot 95-95 eşitlikle tamamlandı.

Son bölümde oyunun kontrolünü kaybeden Trabzonspor Green ve Heslip’le sayılar buldu ancak Wright ve Moldoveanu ile sayılar üreten Demir İnşaat Büyükçekmece salondan 113-105’lik skorla galip ayrıldı.

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