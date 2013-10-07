Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu'na derbi çıkışı saldırı

Sarı – lacivertli taraftarlar, basın mensuplarının sorularını cevaplamakta olan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na “Başkan başkan hakemi kaça satın aldınız?” diye bağırınca, Başkan Hacıosmanoğlu da “Onu siz gidin kendi başkanınıza sorun.” deyince arbede yaşandı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda golsüz berabere sona eren maçın ardından protokol tribünü çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, aracına bindikten sonra bir grup Fenerbahçe taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlar, aracıyla stattan ayrılmak isteyen Hacıosmanoğlu'nun aracını taşlamaya başladı. Bunun üzerine ise Başkan Hacıosmanoğlu da arabasından inerek taraftarlara karşılık verdi.

Öte yandan konuyla ilgili ilk açıklamayı Trabzonspor İkinci Başkanı Sebahattin Çakıroğlu yaptı. Araya giren güvenlik güçleri olayların büyümemesi için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nu arabasına bindirip aracı tekrar otoparka alırken, sarı – lacivertli taraftarları da biber gazı sıkarak dağıttı.

TV8′de yayınlanan Telegol adlı programa telefonla bağlanan Trabzonspor İkinci Başkanı Sebahattin Çakıroğlu “Resmen linç girişimi yapıldı. Garajda kilitliyiz. Basının gözü önünde linç girişimi oldu. Son anda kıl payı kurtulduk. Yazıklar olsun. Türk futbolunun elbirliğiyle içine edildi. Maçın son 5 dakikası taraftar küfür etti bize, Fenerbahçeli yöneticiler müdahale etti. Elli bin kişinin içinde 20 kişiyiz, kabadayıyız ama o kadar da değil. Stat müdürü röportaj yapmamızı engellemeye ve telefonlarımızı elimizden almaya çalıştı ama tabii ki başaramadılar. Biz burada 20 kişi olmasaydık linç olurduk. Son anda, kılpayı kurtulduk. Yapan insanlar da belli” dedi.