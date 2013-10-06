Fenerbahçe - Trabzonspor maçında tek eksik goldü

Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor kalesinde henüz 2. dakikada Holmen ile önemli bir tehlike oluşturdu. Sarı-lacivertliler, ilk 10 dakikada kurduğu baskıdan sonra orta saha mücadelesine dönen oyunda, pozisyon üretmekte zorlandı. Final paslarını yapamayan Fenerbahçe, istediği golü ilk yarıda bulamadı.

Trabzonspor, ikinci yarının başında tehlikeli geldi.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltirken, Trabzonspor da puanını 13 yaptı.