Fenerbahçe - Trabzonspor maçında tek eksik goldü

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 112. kez karşı karşıya geldi. Saat 20:00'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda başlayan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetti.
Müthiş bir tempoda geçen maçta iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi ve karşılaşma golsüz sona erdi.
Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor kalesinde henüz 2. dakikada Holmen ile önemli bir tehlike oluşturdu. Sarı-lacivertliler, ilk 10 dakikada kurduğu baskıdan sonra orta saha mücadelesine dönen oyunda, pozisyon üretmekte zorlandı. Final paslarını yapamayan Fenerbahçe, istediği golü ilk yarıda bulamadı.
Trabzonspor, ikinci yarının başında tehlikeli geldi.
Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu skorla Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltirken, Trabzonspor da puanını 13 yaptı.
Gezi tezahüratları
Karşılaşmanın 34. dakikasında taraftarlar, 'Sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar coğunu bırak delikanlı kim bakalım' tezahüratları yükseldi.