Trabzonspor Başkanı: VAR teknolojisini kendimize uydurduk, VAR artık eyyam yapıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, adalet ve doğru yönetim istediklerini belirterek, "VAR’ı da aldık, teknolojiyi kendimize de uydurduk. VAR da artık eyyam yapıyor" diye konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports kanalında yayınlanan "BeUnited" programına katıldı.

Ağaoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde: "Üç yıllık süreç içinde Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı aldık. Teneke kupa muamelesi yapıldı. Son 10 sene içerisinde bu kulübün kapısının içeriye bırakın kupa girmesini, 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptük."

"Gelir kaybımız yüzde 40 civarında"

"Pandemi sürecinde bizim gelir kaybımız %40 civarında. Bunu sadece seyirci, ürün satışı olarak değerlendirmeyelim. Bunun içerisinde tabii ki naklen yayın gelirlerindeki düşüş var. Seyirci geliri sıfır. Ürün satışı %60'a yakın azaldı."

"Uğurcan, EURO 2020 finallerine giden, Dünya Kupası Elemeleri’nde lider olan ülkenin bir numaralı kalecisi. Diğer kulüplerin futbolcularıyla karşılaştırılmasını da çok doğru bulmuyorum. Gelen iki teklif üzerine Uğurcan Çakır'la da konuştuk, 'Benim değerim bu değil.' dedi. Dik, uzlaşıcı ve kulübün tarafında durdu. Oyuncu, alıcı kulübün yanındaysa eliniz bir hayli zayıflıyor. Şu an konuşulan rakamlar beklentimizle örtüşüyor."

"Son iki senede kaç MHK değişti, tartışmalar bitmedi"

"beUNITED', anlamı ne? Birlik olalım. Kulüplerimiz çok enteresan, biz de dahil. Puan kaybetmişseniz 'Adalet istiyoruz, doğru yönetim istiyoruz.' diyorsunuz. Bir gün Kulüpler Birliği'nde 'Galiba hepimiz bunu istiyoruz.' dedim. Eğer hepimiz adalet istiyorsak, futbolun adil rekabet kuralları içerisinde oynanmasını istiyorsak, o zaman birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Kulüpler Birliği'nin daha aktif ve efektif olarak olayın içerisinde olması lazım, Türk futbolunun hak ettiği yere gelebilmesi için birlikte mücadele etmemiz lazım. 'VAR’ı da aldık, teknolojiyi kendimize de uydurduk. VAR da artık eyyam yapıyor''.

"Son iki senede kaç MHK değişti? Tartışmalar bitti mi? Bitmedi, sistem bozuk. Sürekli fiş değiştiriyorsun ama prizde elektrik yok. Kulüp başkanları, Federasyon'un kurulları oluşurken içeriye bir adam sokma çabası içinde olmamalı."