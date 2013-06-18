Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İnsanlığımdan utanıyorum

TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Temiz Türk futbolu istiyoruz. Sağır sultan duydu yaşananları, ben tapeleri okudum, insanlığımdan utanıyorum' dedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu'nda, "Sorunlarımız var diyoruz, toplanıyoruz, bir araya geliyoruz ama gerçekleri ortaya koymadığımız için çözemiyoruz" diye konuştu.

Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu kendi çıkarı ve gazı için kullananlar, etkin gelip her zaman adalet ve ahlak isteyen insanlar ezilmiş vaziyette kalıyor" ifadesini kullandı.



Türk futbolunun yıllardan beri ahlak ve adalet sorunu olduğunu savunan Trabzonspor Kulübü Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bunun için hiçbir şey yapmıyoruz. Yapmak isteyenler de gücünü ortaya koyup yapamıyor. Çünkü Türk futbolunu kendi çıkarı ve gazı için kullananlar etkin gelip her zaman adalet isteyen ve ahlak isteyen insanlar ezilmiş vaziyette kalıyor."

'Büyük çıkar var'

Kulüplerin, Dernekler Yasası'na göre yönetildiğine dikkati çeken Hacıosmanoğlu, "Türkiye'de sadece futbol adına sosyal dernek yok, binlerce sosyal dernek var ama bu derneklerde görev yapan insanlara bakıldığında belli bir yaşa gelmiş, biraz da halka gönülden hizmet edenlerle dolu. Futbol da geniş kitlelere hitap eden bir sosyal dernek ama ne yazık ki genel kurullara bakıldığında insanların verdiği mücadeleyi görüyorsunuz. Çünkü çok büyük çıkar var" ifadelerini kullandı.



Hacıosmanoğlu, yıllardan beri Türk futboluna gerçek anlamda hizmet etmek istediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eğer ahlaklı ve adaletli Türk futboluna hizmet etmek istiyorsak, ne saha içini ve ne de saha dışını manipüle etmelerine izin vemememiz lazım. Biz yıllardan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Zaten o mücadelemizden dolayı bizi Trabzonspor başkanlığına seçtiler ama sadece Trabzonspor sevdalılarının değil, namuslu Türk futbol paydaşlarının bizden çok büyük beklentisi var."



''Futbolu kirleten, kendi çıkarı için kullanan emek hırsızlarının korkulu rüyası olacağız" diye konuşan Hacıosmanoğlu, "Bu sadece bizim sorunumuz değil. Eğer çocuklarımıza örnek olmak, gelecekte onlara temiz bir Türk futbolu bırakmak istiyorsak, camiaları tarafından seçilen başkanların o camiaların namusunu koruma adına Türk futboluna bu manada hizmet etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.



Hacıosmanoğlu, dün katıldığı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Çalıştayı'nı da eleştirerek, şunları söyledi:



"Hangi kanunu çıkarırsanız çıkarın, hangi çalışmayı yaparsanız yapın suçu şiddet unsuru olarak taraftarlarda görme lüksünüz yok. Neden yok Çünkü Türk futbolunun ahlak ve adalet sorunu var. Nuri Albayrak döneminde başkan yardımcısı olarak seçildiğim zaman bütün taraftar gruplarını çağırdım. Türk futbolunun en masumları onlardır. Türk futboluna hizmet eden insanlar, futbolu kendi çıkarları için kullanıp milyarlarca dolar indirdikleri zaman, taraftarlar fanatizm de yapacak. Çünkü pay istiyorlar."

'Tapeleri okudum, insanlığımdan utanıyorum'

Hacıosmanoğlu, dün Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile görüştüğünü belirterek, "Temiz futbol için yasalar çıkarıyoruz, çalıştayın çıkaracağı kanunlar ve mevzuatlar inşallah Türk futboluna hizmet eder. 6222 sayılı Yasa'yı çıkardık, çıkaranlara minettarım, sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



"Bu kanuna muhalefet eden hırsızlar yakalandıktan sonra Meclis'e, yasayı değiştirme önergesini veren Kulüpler Birliği'nin 18 takımın da vebalini taşıdığını" öne süren Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer bir yasa çıkarıyorsanız onun arkasında duracaksınız, hele failleri yakalanmışken, yargılama sürerken yasayı değiştirmenin ahlakla bağdaşmadığını düşünüyorum. Evet, yasayı değiştirdik sonra uygulamaya geçtik.