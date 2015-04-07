Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne gitti

Fenerbahçe kafilesine silahlı saldırının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Nihat S. ile Emre A.'nın ifadeleri alındığı sırada Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Yaklaşık 1 saat emniyette kalan Hacıosmanoğlu çıkışta yaptığı kısa açıklamada "bilgi aldığını" söyledi.

Hacıosmanoğlu emniyete girişinde basın mensuplarına bir açıklamada bulunmadı.

Hacıosmanoğlu emniyetten ayrıldı

Hacıosmanoğlu saat 15:00 sularında geldiği Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, emniyet müdürlüğüne bilgi almak için geldiğini belirtti. Trabzonspor Başkanı, gazetecilerin ormanlık alanda bulunan tüfek ve parmak izi gibi konulardaki sorularına ise "Ben genel anlamda bilgi aldım. Teknik konuları ben bilmem. Teknik konuları emniyet değerlendirir" cevabını verdi.

Öte yandan, bodro mavili ekibin başkanı emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada yanına gözaltındaki zanlıların akrabaları gelerek, gözaltındaki kişilerin suçsuz olduğunu gerçek suçluların dışarıda olduğunu ve bu yapılanın Trabzon'a bir komplo olduğunu söyledi.