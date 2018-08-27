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Spor

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Ekuban ile görüşüyoruz"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle savunmaya takviye için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, sürpriz bir şekilde Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban'ı gündemine aldı

27 Ağustos 2018 19:33

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle savunmaya takviye için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, sürpriz bir şekilde Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban\'ı gündemine aldı.
Bordo-mavililer, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United\'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Caleb Ekuban\'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Ramil Sheidaev ile Muhammet Beşir\'in takımdan ayrılmasının ardından bu mevkideki alternatif sayısını artırmak isteyen Trabzonspor\'un, Ekuban\'ın da uygun maliyeti nedeniyle bu transfer için harekete geçtiği öğrenildi.
AĞAOĞLU: \"EKUBAN GÜNDEMDE\"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu Demirören Haber Ajansı\'na  (DHA) yaptığı açıklamada  Caleb Ekuban\'ın transferinin gündeme geldiğini belirterek, \"Transfer sezonun başından beri neredeyse 20\'ye yakın oyuncu ile görüşme yapıldı. Bunlardan biri de Ekuban. Trabzonspor\'un bütçesi, harcayacağı para belli. Muhammet Beşir ve Ramil Sheidaev\'in takımdan ayrılmasından sonra o mevkide sadece Burak ile Rodallega kaldı. Ekuban da düşük maliyetli bir oyuncu olduğu için ismi gündeme geldi. Şu an kesinleşmiş bir durum yok ancak görüşmeler devam ediyor\" ifadelerini kullandı.

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