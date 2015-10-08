Trabzonspor Başkan Yardımcısı: TFF 5 yıl ceza alacak, Fenerbahçe ise küme düşecek

3 Temmuz süreci ve Trabzonspor'un genel durumu hakkında konuşan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Prof. Drç Yakup Aslan, "Cumhurbaşkanı tek bir kelime söylemiyor. Bizim gitmemiz şike sürecini zayıflatır. Avrupa'daki hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. TFF 5 yıl ceza alacak. Fenerbahçe ise küme düşecek" dedi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı'nın, 61medya.com'a yaptığı çarpıcı açıklamalar şöyle:

“Aralık ayında kongremiz var. TFF’ de bazı adamlar bizi hırpalamak istiyor. Seçime gireceğimizde garanti değil. Gelecek olan kasaya para mı koyacak? 20-30 bin Euro koyacak olan varsa ben şahsım olarak yetkilerimi devretmeye hazırım. Eski ahbap, çavuş muhabbetleri devam mı edecek?

"Cumhurbaşkanı tek bir kelime söylemiyor"

Avrupa’da çok ciddi hukuk mücadelesi veriyoruz. Bunu da sürekli seslendirmek istemiyoruz. TFF 5 yıl ceza alacak, Fenerbahçe küme düşecek. Biz çekilelim ama gelecek olan yönetime yapılan baskılar kulübün aleyhine olur.

Cumhurbaşkanı tek bir kelime söylemiyor. Bizim gitmemiz şike sürecini zayıflatır. TFF de zaten bizim gitmemizi istiyor. Biz söz verdik bunu bitirmek istiyoruz. Hakkımız yenirken basın dışında sesini çıkaran kimler var? Nerede Sadri Şener, Faruk Özak ve Özkan Sümer, Bunlar etkin insanlar. Seslerini çıkaran yok. Bu yönetim beceriksiz diyerek yönetime saldırabilirler. Ama Trabzonspor babalarının çiftliği mi?

"Konya ve Galatasaray maçında yenilgiyi hak edecek oyun oynamadık"

Takımda sürekli başarısızlık olursa orada huzur olmaz. Takım moral olarak bitince sorunlarda ortaya çıkıyor. Eski Cavanda olsaydı penaltı öncesi rakibi onu geçebilir miydi? Konya ve Galatasaray maçında yenilgiyi hak edecek oyun oynamadık. Yerel muhalefetle uğraşıyoruz, takım içi sorunlarla uğraşıyoruz. Hakemlerle uğraşıyoruz. Ciddi bir savaş veriyoruz. İçeride tatsızlıklar olabilir, büyütülüyor. Mehmet Ekici ile Erkan Zengin arasında isteyerek yapılmış kavga değil, tartışırken eli suratına çarpmış. Her şeye laf yetiştiriyorsun derken elini uzattı, yüzüne çarptı. Biz kavga olsa ona müsaade eder miyiz!"

Şota Arveladze ile başkan görüşüyor. Nihai karar verilecek olsa yönetim devreye girer. O da hakemlerin devreden çıkmasını istiyor. Geri kalan sorumluluğu üzerine alıyor. Osmanlı maçı hafızalardan silinmesi gereken bir maçtı. Taraftardan özür dilemek lazımdı. Bundan sonra hakem hataları eskisi gibi olmayacak. Süleyman Abay’ı sahalarda görmek istemiyoruz."