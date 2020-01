Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral: "Sezona Yanal'la başlamak hataydı"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, 8\'nci haftada yollarını ayırdıkları teknik direktör Ersun Yanal\'ın camiayı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Saral, \"Sezona Ersun Yanal ile başlamak hataydı. Rıza Çalımbay ile çıkış yakaladık. Geleceğe umutla bakıyoruz\" dedi.

Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, DHA\'ya yaptığı açıklamada teknik direktör Rıza Çalımbay ile birlikte yeni bir çıkış yakaladıklarını belirterek, \"Takım içi birlik beraberlik sağlandı. Motivasyonumuz arttı. Bugün artık önümüze daha umutla bakabiliyoruz. Tavrımız hep istikrardan yanaydı. İstikrarın ve sabrın başarı getireceğine dair bir yönetim anlayışımız vardı. Ama maalesef Ersun Yanal bütün Trabzonspor camiasını hayal kırıklığına uğrattı. Bugün baktığımız zaman sezona Ersun Yanal ile başlamanın bir hata olduğu özeleştirisini yapabiliriz. Osmanlı karşısında aldığımız galibiyet önemliydi. Demir Grup Sivasspor\'u da yenip bir galibiyet serisi başlatmak ve üst sıralara doğru hızla tırmanmak istiyoruz\" dedi.

\"YUSUF VE ABDÜLKADİR\'İ SATMA DÜŞÜNCEMİZ YOK\"

Takımdaki genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür\'ün Türk futbolunun yüz akları olduğunu ve onları satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını kaydeden Saral şöyle konuştu:

\"Onlar gibi altyapıdan gelmesini beklediğimiz birçok oyuncumuz var. Hepsini zamanı geldiğinde Dünya futboluna servis edeceğiz. Bugün Yusuf ve Abdülkadir\'e Avrupa\'nın en iyi takımlarından resmi, gayriresmi teklifler alıyoruz. Rakamlar dudak uçuklatacak cinsten. Ama bizim onları satma gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Trabzonspor\'a hizmet edip burada şampiyonluklar yaşamalarını bekliyoruz. Zamanı geldiğinde ve uygun şartlar oluştuğunda elbette Avrupa\'nın en büyük kulüplerine gitmeleri için biz de kendilerine yardımcı olacağız. Bana soruyorlar: \'Yusuf ve Abdülkadir Türkiye\'de Trabzonspor\'dan bir başka takıma transfer olurlar mı\' diye. Bu soruya çok gülüyorum. Onlar zaten Türkiye\'nin en büyük kulübünde oynuyorlar. Bundan sonraki adresleri Trabzonspor\'dan daha büyük bir kulüp olacaktır. Öyle bir kulüp Türkiye\'de olmadığına göre soru kendiliğinden cevap buluyor zaten. Türkiye\'de bazı kulüpler başka takımların evlatlarına göz dikmek yerine dönüp kendilerine \'niye biz de böyle futbolcular yetiştiremiyoruz?\' diye sorarlarsa, Türk futbolu o zaman ivme kazanır. Böylece Avrupa futbolu Almış başını giderken biz hala yabancı kuralını konuşmak zorunda kalmayız.\"

\"100 ŞAMPİYONLUK DAHA YAŞASAK, 2010-11 SEZONUNDAKİ DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ\"

FIFA süreciyle alakalı da konuşan Başkan Yardımcısı Saral, \"Anlaşmış olduğumuz PR şirketi ile birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Başkanımız Muharrem Usta\'nın başkanlığında ve benim koordinasyonumda ilerleyen bu sürece hukuk kurulumuz da yoğun mesai harcıyor. Şike konusunda farkındalığı FIFA nazarında arttırabilmek için her platformu kullanmaya çalışıyoruz. FIFA Başkanı Infantino\'nun Türkiye ziyaretinde her ne kadar engellenmeye çalışılsa da biz ilgisini çekmek ve farkındalığını artırmak için üzerimize düşeni yaptık. Özellikle son zamanlarda FIFA sürecinin adaletle sonuçlanmasına yönelik ortaya koymuş olduğumuz iradenin şike ittifakını ne kadar rahatsız ettiğini biliyoruz. Şahsımın koordinatörlüğünde yürüyen bu sürecin bugüne değin olmadığı kadar efektif ve sonuca odaklı bir şekilde yürütülmesi yine şahsımı hedef haline getiriyor. Şike ittifakı; her türlü bel altı operasyonlar ile bizleri itibarsızlaştırmak, yolumuzdan çevirmek istiyor. Bu durumun farkındayız. Ama biz bu tür meseleleri yargıya havale ediyor, yolumuza bakıyoruz. Türk futbol kamuoyu bilsin ki; Trabzonspor yönetimi şike mücadelesini her türlü engelleme çabalarına rağmen büyük bir kararlılıkla yürütüyor. 100 şampiyonluk daha yaşasak \'2010-11 şampiyonu Trabzonspor\'dur\' diye tescil ettirmeden davamızdan vazgeçmeyeceğiz\" ifadelerini kullandı.

OKAY DÖNÜYOR

Öte yandan Trabzonspor\'da bu sezon sadece ligin 12\'nci haftasında oynanan Osmanlıspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu, bir maçlık aradan sonra takıma geri dönüyor. Bordo mavili takımda lig ve kupada toplam 12 maçta 1035 dakika görev alarak 13 maçta 1106 dakika süren alan Joa Pereira\'dan sonra takımın en istikrarlı oyuncusu olan Okay, hafta sonu Demir Grup Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada yeniden formasına kavuşacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Bu arada Trabzonspor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle de bir kutlama mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter7dan yapılan paylaşımda, \"Ulusları aydınlatanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimize selam olsun! Saygıyla\" denildi.

