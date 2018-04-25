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Spor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu FIFA'da

TRABZON,(DHA) TRABZONSPOR Kulübü’nden yapılan açıklamada Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu’nun FIFA’da devam eden şike davasıyla ilgili Zürih’e gittiği belirtildi

25 Nisan 2018 18:10

TRABZON,(DHA)

TRABZONSPOR Kulübü’nden yapılan açıklamada Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu’nun FIFA’da devam eden şike davasıyla ilgili Zürih’e gittiği belirtildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu’nun Zürih’teki FIFA merkezine giderek ‘Şike Davası’ ile ilgili çeşitli temaslarda bulunulduğu ifade edildi.
FIFA genel merkezinin karşısında ‘Adalet Nöbeti’ tutan bordo mavili taraftarlarla da bir araya gelen Bülbüloğlu, ‘’Trabzonspor Kulübü olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Dosyamız şu anda FIFA’da. Biran önce sonuçlanmasını istiyoruz. Çünkü adalet bekleyen ve Türkiye’de temiz futbolu özleyen bir camia var. Taraftarlarımız mücadelemizde güçlü ve kararlı. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

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