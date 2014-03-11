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Spor

Trabzonspor Basın Sözcüsü: Kendi cezamızı kendimiz kestik

Trabzonspor Basın Sözcüsü Yakup Aslan: Fenerbahçeli futbolcular, yorulmadan 3-0 gibi bir skor aldılar

11 Mart 2014 02:10

Trabzonspor Basın Sözcüsü Yakup Aslan, tatil edilen Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada “Maç devam etseydi, biz bu maçtan puan koparabilirdik. Ancak kendi cezamızı kendimiz kestik” dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yakup Aslan, tatil edilen karşılaşma sonrası açıklamalarından satır başları şöyle:

-Fenerbahçeli futbolcular, yorulmadan 3-0 gibi bir skor aldılar. Hükmen mağlup olduk.

-Bir hekim olarak atılan taşlardan yaralanan olsaydı üzülürdüm. Böylesi daha hayırlı oldu.

-İnşallah Avrupa kupalarından mahrum kalmayız. Sonuna kadar dik duracağız. Seyircisiz oynasak da umarım maçlarımızı kazanacağız.

-Volkan, tam bir kaptan gibi güzel manevralarla gemisini kurtardı.

- Maç devam etseydi, biz bu maçtan puan koparabilirdik. Ancak kendi cezamızı kendimiz kestik.

 

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