Maç sonucu | Trabzonspor 0-0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında lider Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmaya iki takım da kontrollü bir oyunla başladı.
Bordo-mavililer devrede iki kez direğe takıldı. 20. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza sahası dışından gönderdiği şutta top üst direğe çarparak auta çıktı. 31'de Marek Hamsik'in pasıyla defansın arkasına sarkan Andreas Cornelius'un aşırtma şutu da üst direkte kaldı.
Yakalanan pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca devre golsüz sona erdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor'un 2 haftalık galibiyet serisi son buldu. Emre Belözoğlu ile başarılı grafiğini sürdüren Başakşehir'de ise yenilmezlik serisi 11 haftaya çıktı. (8 galibiyet, 3 beraberlik)
Süper Lig'in 20. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ederken, Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
6 yıldır evinde yenemedi
Trabzonspor ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 27 kez karşılaştı.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de 27 kez Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, evinde son galibiyetini 2015 yılında almıştı.
Karşılaşmanın önemli anları
20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.
31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.
35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.
45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.
67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.
89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşma, golsüz tamamlandı.