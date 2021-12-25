Maç sonucu | Trabzonspor 0-0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında lider Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmaya iki takım da kontrollü bir oyunla başladı.

Bordo-mavililer devrede iki kez direğe takıldı. 20. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza sahası dışından gönderdiği şutta top üst direğe çarparak auta çıktı. 31'de Marek Hamsik'in pasıyla defansın arkasına sarkan Andreas Cornelius'un aşırtma şutu da üst direkte kaldı.

Yakalanan pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca devre golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un 2 haftalık galibiyet serisi son buldu. Emre Belözoğlu ile başarılı grafiğini sürdüren Başakşehir'de ise yenilmezlik serisi 11 haftaya çıktı. (8 galibiyet, 3 beraberlik)

Süper Lig'in 20. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ederken, Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

6 yıldır evinde yenemedi

Trabzonspor ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 27 kez karşılaştı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de 27 kez Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, evinde son galibiyetini 2015 yılında almıştı.

Karşılaşmanın önemli anları

20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.