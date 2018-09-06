Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 10.00 ve 17.30\'da yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapılırken, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından ilk bölümde dar alanda oyun ve pas, son bölümde ise orta şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana Ümit Milli Takımında yer alan Uğurcan Çakır, ülkelerinin A milli takımında yer alan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka ile Yusuf Yazıcı\'nın yanı sıra, tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Zargo Toure, izinli olan Nwakaeme ile salonda çalıştığı belirtilen Sosa katılmadı. Burak ile Abdülkadir ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

ESKİ FUTBOLCULAR VE YÖNETİCİLER ANTRENMANI İZLEDİ

Bu arada Trabzonspor\'un eski futbolcularından Lemi Çelik ve Tolunay Kafkas\'ın yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, İdari işler sorumlusu Lokman Sadıklar, izleme komitesinde görev alan İhsan Derelioğlu ile Turgut Kural bir süre antrenmanı izlediler.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.00 ve 17.00\'de yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

-Burak ile Abdülkadir\'in çalışmasından görüntüler

- Detaylar

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