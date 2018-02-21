T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRAZOBZONSPOR, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün 11

21 Şubat 2018 17:36

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRAZOBZONSPOR, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top ve şut çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda taktik çalışması yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban ve Mustafa Akbaş katılmadı, Burak Yılmaz’ın ise kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi.X
N’DOYE’A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Bu arada Trabzonspor’un forvet oyuncusu Dame N’Doye\'a 33’üncü yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N’Doye\'u takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.
Bordo-mavilileryarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRAZOBZONSPOR Süper LiginAytemiz AlanyasporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaSonAntrenmanaEstebanMustafa AkbaşBurak YılmazınX NDOYEA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI BuTrabzonsporunDame NDoyeAntrenmanNDoye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24