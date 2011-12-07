T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde

Avrupa Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa deplasmanında Lille ile karşılaşan Trabzonspor maçtan 0-0'lık

07 Aralık 2011 02:00

T24- Avrupa Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa deplasmanında Lille ile karşılaşan Trabzonspor maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. CSKA Moskova'nın deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etmesiyle Trabzonspor grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.



Bu sonuçların ardından temsilcimiz gurubunu 7 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Karadeniz ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. 10 puanlı grup lideri Inter ile 8 puanlı CSKA Moskova ise Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.  


TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI  

Trabzonspor'a gönül verenler Lille Metropole Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde ise şov yapmayı ihmal etmedi.  


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24