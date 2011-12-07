Trabzonspor Avrupa Ligi'nde

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Bu sonuçların ardından temsilcimiz gurubunu 7 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Karadeniz ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. 10 puanlı grup lideri Inter ile 8 puanlı CSKA Moskova ise Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.





TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonspor'a gönül verenler Lille Metropole Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde ise şov yapmayı ihmal etmedi.





