Trabzonspor Avrupa Ligi'nde

T24- Avrupa Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa deplasmanında Lille ile karşılaşan Trabzonspor maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. CSKA Moskova'nın deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etmesiyle Trabzonspor grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.
Bu sonuçların ardından temsilcimiz gurubunu 7 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Karadeniz ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. 10 puanlı grup lideri Inter ile 8 puanlı CSKA Moskova ise Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonspor'a gönül verenler Lille Metropole Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde ise şov yapmayı ihmal etmedi.