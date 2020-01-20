Trabzonspor Avrupa devleriyle yarışıyor

Süper Lig´de oynadığı son iki maçta 12 gol kaydeden ve 18´inci hafta itibariyle 41 golle, ligin en golcü takımı olan Trabzonspor, Avrupa´nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile karşılaştırıldığında birçok dev kulübü geride bırakarak, en çok gol atan takımların başında yer aldı. Ayrıca bordo-mavililer, 18´inci haftası tamamlanan Almanya Bundesliga´nın dışında diğer 4 ligdeki takımlara göre de daha az maç oynadı.

Ligde 18 haftalık bölümde 41 gol kaydeden Trabzonspor, attığı gol bakımından karşılaştırıldığında 20´nci haftası tamamlanan Fransa Ligue 1´de 50 gollü Paris Saint-Germain´in ardından ikinci, yine 20´nci haftası tamamlanan İspanya La Liga´da da 50 gollü Barcelona´nın ardından en golcü ikinci takım oldu. 20´nci hafta karşılaşmaları oynanan İtalya Serie A´da 49 gollü Atalanta ve 46 gollü Lazio´nun ardından 41 gollü Inter ile birlikte 3´üncü sırada yer alan bordo-mavililer, 23´üncü haftası oynanan İngiltere Premier Lig´e göre de 64 gollü Manchester City, 52 gollü Liverpool ve 48 gollü Leicester City´in ardından 4´üncü sırada bulunuyor. Trabzonspor, 18´inci haftası tamamlanan Almanya Bundesliga´da attığı gol bakımından 51 gollü Leipzig, 50 gollü Bayern Münih ve 46 gollü Borussia Dortmund´un ardından 4´üncü sırada yer aldı.