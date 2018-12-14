Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçında tribünde örgü ören kız kardeşleri ağırladı

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Medical Park Stadı’nda oynadığı Atiker Konyaspor maçında örgü örmesiyle ve tribündeki görüntüleriyle sembol haline gelen Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar kardeşler, bordo-mavili kulüp tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ağırlandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolculardan Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ile Ogeny Onazi’yle bir araya gelen Aslı ve Fatma kardeşler, hikâyelerini paylaştı. Futbolla oldukça yakından ilgilenen iki kız kardeş, ayrıca hafta sonu oynayacak Beşiktaş karşılaşması için Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolculara başarılar diledi. Futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Uğurcan Çakır, Aslı ve Fatma kardeşlerin ellerini öperek teşekkür etti. Genç oyuncu Yusuf Yazıcı, ‘’Dualarınızı bizden eksik etmeyin, sizlerin sayesinde bugünlere geldik’’ dedi.

SOSA: “ÇOK GÜZEL BİR AN, ÇOK MUTLU OLDUM”

Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa ise Arjantin’de futbolun çok sevilmesine rağmen bu görüntülerin çok nadir yaşandığını belirterek, “Yaşadığım yerde futbol çok seviliyor, çok ilgi duyuluyor ama böyle bir görüntüyle hiç karşılaşmadım. Çok güzel bir an, çok mutlu oldum” diye konuştu. Sosa’nın, ‘Bizi nasıl destekliyorsunuz?’ sorusuna ise kız kardeşler ‘Haydi oğlum, haydi çocuğum’ sözleriyle cevap verdi. Jose Sosa, Aslı ve Fatma kardeşlere samimiyetleri için teşekkür etti. Teknik Direktör Ünal Karaman imzalı forma hediye ettiği kız kardeşlere, “Bizi yalnız bırakmadığınız için çok sağ olun. Dualarınızı da eksik bırakmayın” ifadelerini kullandı.

“EŞLERİMİZİ EVDE BIRAKIP MAÇLARA GİDİYORUZ”

Fatma Alemdar, unutulmaz bir gün yaşadığını vurgulayarak, “Eşlerimizi evde bırakıp maçlara gidiyoruz. Trabzonspor’u çok seviyorum. O anda fotoğrafımızı çekmişler, gündem oldu. Maç sırasında telefonda neye baktığım çok merak edilmiş. O sırada Sivasspor-Göztepe maçını da takip ediyordum. Çünkü puan sıralaması açısından önemli bir karşılaşmaydı” ifadelerini kullandı. Maçı izlerken örgü örmesiyle gündeme gelen Aslı Kethüda ise, “Kızıma çeyiz hazırlıyorum. Stadyuma da örgümü götürdüm. İkinci yarı örgüyü bırakıp maça odaklandım ve sürekli dua ettim. Güzel bir galibiyet oldu. Trabzonsporumuzu asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da” şeklinde konuştu.

Bu arada Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Aslı ve Fatma kardeşler ile ailelerine bordo-mavili takımın tüm iç saha maçlarını takip etmeleri için VIP tribününden kombine hediye etti. Ertuğrul Doğan’a da teşekkürlerini ileten kız kardeşler, “Trabzonspor işte böyle bir kulüp. Sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

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