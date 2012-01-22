Trabzonspor Asbaşkanı'na silahlı saldırı

T24 - Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar silahlı saldırıya uğradı.Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Şakar hastaneye kaldırıldı.



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynanan Kardemir Karabük maçının ardından gece yarısından sonra takımla birlikte Trabzon'a dönen Asbaşkan Nevzat Şakar, Cumhuriyet Mahallesi Nemlioğlu Cemal Sokak'ta bulunan evine giderken evinin kapısına birkaç metre kala silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz saldırganın 3-4 el ateş ettiği olayda Asbaşkan Şakar'ın bacaklarından yaralandı. Mermilerden birisi Şakar'ın sağ bacağına isabet etti, sol bacağını ise sıyırdı.



Birkaç adım attıktan sonra evinin önünde yere yığılan Şakar, ilk olarak komşusu olan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Özbak'ı arayıp vurulduğunu söyledi. Daha sonra olay yerinden Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından ortopedi servisinde tedavi altına alındı.



Olayın duyulmasının ardından Trabzonpor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Özbak ve Şakar'ın yakınları hastaneye gelerek Şakar'ın durumuyla ilgili bilgi aldı.

Sağlık durumu iyi



Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Özbak, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şakar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Olayın saat 02.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan Özbak, "Kendisi Karabük maçının ardından Ankara uçağı ile Trabzon'a rötarlı olarak geldi. Başkan Sadri Şener'in şoförü tarafından evine bırakıldı. Evine doğru giderken silahlı saldırıya uğradı." dedi.



Kendisinin evinin de olay yerine yakın olduğunu belirten Özbak, 3 el atış yapıldığını kendisinin de duyduğunu dile getirdi. Şakar'ın ilk olarak kendisini aradığını ve vurulduğunu söylediğini ifade eden Özbak, "Kendisinin anlattığına göre mermi sesleri duymuş ama ilk anda vurulduğunu anlamamış. Birkaç adım attıktan sonra sendelemeye başlamış ve vurulduğunu anlamış. Mermilerden birisi sağ bacağına isabet etmiş, sol bacağında da bir sıyrık var."



Şakar'ın kendisine saldıran kişiyi arkadan gördüğü bilgisini veren Özbak, "Saldırının ardından arkasına baktığında kısa boylu, montunun kapşonunun kafasına geçiren bir kişinin kaçtığını görmüş." dedi.



Saldırganın kimliği ve olayın nedenine ilişkin henüz bir bilgilerinin olmadığını kaydeden Özbak, olayın Kardemir Karabük yenilgisiyle bir alakasının olduğuna inanmadığını da ifade etti.

'Saldırı planlı gerçekleştirildi'



Olayın planlı gerçekleştirildiğini kaydeden Ali Özbak "Yanlışlıkla olmuş olamaz. Çünkü orada bir yere saklanarak kişi bu eylemi gerçekleştirdi. Ondan beklentisi olan birisi mi bunu yaptı, organizasyonu birisi mi yaptırdı, bilmiyorum. Buna ne bilgimiz ne de tecrübemiz yeter. Emniyet bunu ortaya çıkartacaktır. Saldırganın kim olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. Bunun Karabükspor yenilgisi ile hiçbir ilişkisinin olamayacağını en azından düşünüyorum. Çünkü daha önce Trabzonspor kendi sahasında da 5 maçta bir puan aldı" dedi.



Özbak, saldırganın eşgalini bölgedeki bir kasabın gördüğü yönünde iddialar olduğunu kaydederken, daha sonra olay yerine geçerek polis ekiplerine bilgi verdi.



