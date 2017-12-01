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Spor

Trabzonspor antrenmanında 'haka' dansı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından ara vermeden Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

01 Aralık 2017 14:57

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından ara vermeden Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.00\'da basına açık olarak yapılan antrenmana tedavi gören Uğur ile Batuhan, MR çekilen Sosa’nın yanı sıra Castillo katılmadı. Antrenmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak kısa süreli yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Bu antrenman sırasında yenilenme antrenmanı yapan guruptaki oyuncular, diğer çalışma grubundaki takım arkadaşlarını  kızdırmak için Yeni Zellenda’ya özgü, daha çok güçlerini göstermek ve rakipleri korkutmak için yapılan \'haka\' dansını sergiledi. Neşeli dakikaların yaşandığı antrenman yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonrası sona erdi.
SOSA DÖNDÜ
Bu arada sağ arka adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle 3 haftalarda sahalardan uzak kalacağı açıklanan ve bugün yeniden MR\'ı çekilen Jose Sosa\'da antrenmanın son bölümünde sahaya çıkarak bireysel çalışmalara başladı. Sosa\'nın iyileşme sürecinin en az bir hafta daha sürmesinin beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Futbolculardan haka dansı

(FOTOĞRAFLI)

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