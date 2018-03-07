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Spor

Trabzonspor antrenmanında gerginlik

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün saat 18

07 Mart 2018 22:55

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün saat 18.00’de başlayan Trabzonspor’da  forvet oyuncusu Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak arasında tartışma yaşandı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Esteban, Castillo, Durica ve izinli olan Uğur katılmadı, hafif sakatlıkları bulunan Abdülkadir, N’Doye ve Rodallega’nın ise salonda çalıştığı belirtildi.
BURAK İLE ALBAYRAK TARTIŞTI
Antrenman öncesi, yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak ile forvet oyuncusu Burak Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Burak Yılmaz’ı arkadaşları güçlükle sakinleştirdikten sonra antrenman başladı. Daha sonra teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz’ı yanına çağırdı ve saha içerisinde kendisiyle görüşme yaptı. Bu görüşme sonrasında yardımcı antrenör Bülent Albayrak’ı yanına çağıran Çalımbay, iki isimden görüşmelerini ve sorunu çözmelerini istedi. Kısa süre konuşan ikili, daha sonra sarılarak basın mensuplarına görüntü verdi ve olay tatlıya bağlandı.
BERO TAMAMLAYAMADI
Bu arada bordo-mavili takımda antrenman sırasında sakatlanan Bero da çalışmayı yarıda bırakarak salona gitti. Trabzonspor antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı. Antrenmanı asbaşkan Ahmet Çubukçu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Burak Yılmaz ile Bülent Albayrak’ın barışması
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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