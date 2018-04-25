T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11

25 Nisan 2018 16:36

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Onur ve Uğur katılmadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman sonrasında Rodalelga, N’Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZONDHATRABZONSPOR Spor Toto Süper LiginCumartesiAntalyasporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaKamil Ahmet OnurUğurSakatlıklarıBurak AbdülkadirCastilloAntrenmandaAntrenmanRodalelga NDoye Yusuf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24