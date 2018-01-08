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Spor

Trabzonspor, altyapıdan Abdullah’ı kamp kadrosuna dahil etti

Tolga SAĞLAM / SERİK(Antalya),(DHA)- TRABZONSPOR, 2’nci yarı hazırlıklarını bugün saat 18

08 Ocak 2018 23:11

Tolga SAĞLAM / SERİK(Antalya),(DHA)- TRABZONSPOR, 2’nci yarı hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Altyapıdan A takım kadrosuna katılan Abdullah Kasap’ta antrenmanda yer aldı.
Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Mustafa Akbaş katılmadı. Altyapıdan A takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki stoper Abdullah Kasap’ta bordo-mavililerin kampına katılarak takımla birlikte çalıştı. Antrenmanda pas çalışması yapılırken, son bölümde taktik çift kale maç gerçekleştirildi. Başkan Muharrem Usta da maçı izlerken, oyuncuların hırslı oldukları görüldü. Bu maç sırasında Rodallega ve Okay hafif sakatlıklar yaşadı.
ÇALIMBAY HUBOCAN’I SOLBEKTE DENEDİ
Öte yandan Mas ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına hız veren Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanda yapılan çift kale maç sırasında stoper Tomas Hubocan’ı solbek mevkiinde denedi.  1461 Trabzon’dan A takıma dahil edilen Savaş Çakır ise sol açık olarak mücadele etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Abdullah Kasap’ın görüntüleri
-Hafif sakatlık yaşayan Rodallega ve Okay’ın görüntüleri
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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