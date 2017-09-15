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Spor

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesini uzattı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün 2018 yılında sona erecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

15 Eylül 2017 19:14

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün 2018 yılında sona erecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Şenol Güneş Kompleksi’nde yer alan Medical Park Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine bordo mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Abdülkadir Ömür ve ailesi katıldı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, burada yaptığı açıklamada yönetim olarak altyapıya büyük bir önem verdiklerini bunun da meyvelerini almaya başladıklarını vurguladı.
ÇUBUKÇU: ALTYAPIMIZ ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNÜYOR
Yusuf Yazıcı’nın ardından Abdülkadir Ömür’ü de Türk futboluna kazandırdıklarını ifade eden Çubukçu, şöyle konuştu:
“Bu iki futbolcumuz altyapıdaki diğer futbolcularımıza da ışık olacaktır. Onlar da ‘Bir gün ben de Trabzonspor’da oynayacağım’ düşüncesiyle kendilerini geliştirecek ve hedeflerini buna göre belirleyecektir. Evet, herkes Yusuf’u ve Abdülkadir’i konuşuyor. Ama şu iyi bilinsin ki gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız. Trabzon futbolcu yetiştirme anlamında geçmişte Türkiye’ye örnek olmuştur. Altyapımız artık yeniden o eski günlere geri dönüyor.”
ABDÜLKADİR: TRABZONSPOR’A GÖNÜLDEN BAĞLIYIM
Abdülkadir Ömür ise, Trabzonspor’a gönülden bağlı olduğunu belirterek, “Başkanımıza, Asbaşkanımıza, yönetimimize, hocamıza, teknik heyetimize ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte 50’nci yılımızda güzel bir takım olduk. Trabzonspor’un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ben Trabzonspor’a gönülden bağlıyım. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gururluyum, mutluyum, gelecekten de umutluyum. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda olsun, takımlarına güvensin. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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