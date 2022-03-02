Trabzonspor'a Vitor Hugo'dan kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Vitor Hugo'dan kötü haber geldi.
Sedyeyle oyundan alınan Brezilyalı stoperin sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edildi.
Yıldız oyuncunun sezonun geri kalanında forma giymesi zor görünüyor.
Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklama şöyle;
"Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven futbolcumuz Vitor Hugo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Kibar Yaşar Güven, “Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır."
27 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 30 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor ile Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.