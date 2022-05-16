Trabzonspor'a Olimpiyat Stadı'ndan rekor hasılat

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 70 bin taraftar karşısında oynadığı Altay maçından 30 milyon TL hasılat elde etti.

Kendi sahasındaki zemin hasarı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan Altay maçı için yönetimin bilet fiyatlarında indirime gitmesinden sonra 70 bin seyirci, karşılaşmayı tribünden takip etti. Olimpiyat Stadyumu'nda tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaşıldı. Mücadele öncesinde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribüne çağrılarak alkışlandı. Karşılaşma sonu ise kupa ile tur atıldı.

70 bin kişi izledi

Trabzonspor yönetiminin taraftardan gelen talep sonrası dünkü maçın bilet fiyatlarında indirime gitmesi sonrası 20 dakika içinde tüm biletler tükenmişti. 70 bin kişinin geldiği Olimpiyat Stadı'nda 30 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.