Trabzonspor'a Edgar Ie ve Vitor Hugo'dan kötü haber

Trabzonspor, Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı. Vitor Hugo'nun da sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor Kulübü Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık tespit edildi. Bordo Mavili ekip, Vitor Hugo'nun da sol uyluk arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, “Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR’ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo’nun ise çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.