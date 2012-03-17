Trabzonspor son dakikada yıkıldı

T24 - Süper Lig’in 31. haftasının açılış maçında Trabzonspor Burak Yılmaz'ın penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada Herve Tum'un 90. dakikada gelen golüne engel olmadı. Tum'un golü ile yıkılan bordo-mavili ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Konuk Trabzonspor karşılaşmaya Tolga, Serkan, Giray, Celustka, Cehc, Zokora, Colman, Alanzinho, Adrian, Halil, Burak 11'i ile başlarken, Gençlerbirliği ise Ramazan, Aykut, Kulusic, Yasin, Oktay, Ergün, Hurşut, Tum, Soner, Mehmet Akgün ve Mehmet Sedef 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Play-off’a haftalar kala ilk dörde girmek isteyen Gençlerbirliği mutlak üç puan ararken, bordo-mavililer üçüncü sıradaki yerini korumak istiyordu. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Trabzonspor 8. dakikada Halil ile Ankara'da gole çok yaklaştı. Burak Yılmaz sol kanattan ortasını ön direğe yaptı. Yerden gelen topa Halil ayağının ucuyla dokundu fakat kaleci Ramazan Köse'yi geçemedi.

19. dakikada Trabzonspor kalesine organize bir şekilde gelen ev sahibi ekipte Herve Tum boş pozisyonda topu dışarı yolladı. Sol kanattan Oktay ortasını yaptı. Tolga'yı geçen topa Tum yükseldi fakat değerlendiremedi. Gençlerbirliği Tum ile önemli bir gol şansını değerlendiremedi.

20. dakikadan itibaren rakip alanı oyunu yıkan Trabzonspor galibiyet golünü de çok geçikmeden buldu. Bordo-mavili ekipte sahneye çıkan Alanzinho 29. dakikada takımını öne geçirdi. Sağ kanatta Halil Altıntop iki rakibini geçerek çizgiye hareketlendi ve yerden ceza alanına bir orta yaptı. Arka direkte koşusunu yapan Alanzinho altı pasa yakın bir yerden vurdu ve Mehmet Sedef'e çarpan top ağlarla buluştu:1-0.

Golü bulduktan sonra oyununun hakimiyetini tamamen eline alan Trabzonspor ikinci gol için Gençlerbirliği kalesini ablukaya aldı. Colman ve Halil'in önderliğinde tehlikeli ataklar oluşturan Karadeniz temsilcisi aradığı ikinci golü kalan dakikalarda bulamadı ve ilk devre Alanzinho'nun 29. dakikada attığı golle Trabzonspor 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya daha kontrollü başlayan konuk ekip Trabzonspor ilk tehlikeli atağını 52. dakikada golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile buldu. Colman ceza sahasına hareketlenen Burak'ın önüne doğru pasını verdi. Burak uzanarak ayağının ucuyla dokundu ama defansa çarpan top kornere gitti.

İlk yarıya oranla daha etkisiz bir Gençlerbirliği sahada görülürken, ev sahibi ekip rakip kalede pozisyon bulmakta zorlandı. Trabzonspor defansını rahatsız edecek ataklar üretemeyen kırmızı-siyahlı aradığı golü bulamadı.

65. dakikada oyuncu değişikliğine giden Fuat Çapa, Hurşut'un yerine Ermin Zec'i oyuna aldı.

İkinci yarıda tutuk bir oyun sergileyen Gençlerbirliği Herve Tum ile ilginç pozisyona imza attı. Herve Tum orta sahada Tolga'nın kafa ile karşıladığı topu havadan kaleye doğru yolladı. Süzülerek kaleye giden top üst direkten döndü ve Gençlerbirliği beraberlik sayısından oldu.

Gençlerbirliği'nin toparlandığı dakikalarda Trabzonspor penaltı kazandı. Halil orta sahadan hareketlendi ve ceza alanındaki Burak Yılmaz'ı topla buluşturdu. Kulusic'in müdalesi ile yerden kalan Burak Yılmaz, takımına penaltı kazandırdı. 78. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, yerden sert vurdu, yan direğe çarpan top taca gitti. Burak Yılmaz ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Trabzonspor farkı 2'ye çıkartma şansını da değerlendiremedi.

Son dakikalarda golü daha çok arayan Gençlerbirliği aradığı golü 90. dakikada Herve Tum ile buldu. Sağdan yapılan ortada savunmadan seken topa bekletmeden vuran Tum topu ağlara yolladı.

Karşılaşmanın kalan dakikaları karşılıklı ataklarla geçilirken iki takımda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 55'e çıkarırken ev sahibi ekip Gençlerbirliği 44 puanda kaldı.