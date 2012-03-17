Trabzonspor: Lig şampiyonluğumuz tescillendi ama kupamız verilmedi

T24 - Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor, ''Avrupa’da futbolun en üst kuruluşu olan UEFA’nın Trabzonspor’u Şampiyonlar Ligi’ne kabul etmesi Trabzonspor’un Türkiye Ligi Şampiyonu olduğunun en açık delili ve tescilidir.'' dedi

İşte, Trabzonspor yönetiminden yapılan açıklama:

2010-2011 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'dur.

Avrupa’da futbolun en üst kuruluşu olan UEFA’nın Trabzonspor’u Şampiyonlar Ligi’ne kabul etmesi Trabzonspor’un Türkiye Ligi Şampiyonu olduğunun en açık delili ve tescilidir.

Bu süreç daha önceki ve şimdiki federasyon yönetim kurulu tarafından uzatılarak zaman kazanılmaya çalışılmış ve çalışılmaktadır. Trabzonspor’un tamamen temiz olduğu eldeki delillerle ve etik kurulu raporunda açıktır. Kupanın Trabzonspor’a verilebilmesi için bütün hukuki yollar işletilmelidir. Yeni federasyonun bugüne kadar izlediği yol kamuoyuna ve medyaya yansıyan görüşler şike soruşturması sürecinin kulüplere herhangi bir disiplin cezası verilmeden geçiştirilmesi şüphesi uyandırmaktadır. UEFA’nın çok kısa zamanda vermiş olduğu adil kararın TFF tarafından da en kısa sürede alınmasını beklemekteyiz. Disiplin cezalarının verilmesi ve şampiyonluğun tescil edilmesi için ceza mahkemesi sonucunun beklenilmesi şeklindeki görüşün yasal dayanağı bulunmamaktadır. Türk futbolunun idarecisi TFF’nin aciliyetle karar vermesi ve adaleti tesis etmesi gerekir.

Trabzonspor Kulübü ve camianın bireyleri Trabzonspor’un şampiyonluğunun gecikmeden tescili, adaletin yerini bulması ve UEFA talimatlarının yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na, UEFA ve FIFA’ya resmi başvuruda bulunma kararlığındadır. Kişisel başvurular için de konunun uzmanı hukukçulardan bir kurul oluşturulacaktır.

Bu süreç, sadece Trabzonspor’un hakettiği şampiyonluk kupasını alma mücadelesi olarak görülmemelidir. Süreç, “temiz futbol-adil oyun”a inanan tüm futbolseverleri ilgilendirmektedir. Ülke futbolundaki temizlik ve adalet mücadelesi başarıyla tamamlandığı takdirde zaten şampiyonluk hak edenin yani Trabzonspor’un olacaktır. TFF'nin bu karar sürecini geciktirmesi halinde ise, bu hakkın UEFA ve FIFA tarafından teslim edileceği konusunda hiçbir şüphemiz yoktur. Bu konudaki kararlılığımızı ulusal ve uluslararası futbol kamuoyuna bir kez daha ilan ederiz.