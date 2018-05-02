T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, 6 eksikle çalıştı

Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) - Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

02 Mayıs 2018 16:28

Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) - Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Castillo, Kamil ve Durica katılmadı. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenman taktik ağırlıklı çalışma ile devam etti. Antrenmana sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de katıldı. Bu arada eşini karşılamak için havalimanına giden Sosa, teknik heyetten izin alarak antrenmandan 15 dakika erken ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman detayları

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selçuk BAŞARTRABZONDHAKasımpaşaMehmet Ali Yılmaz TesislerindeTeknikRızaBurak Onur Uğur Castillo KamilDuricaKondisyonAntrenmanaAntalyasporAbdülkadirBuSosaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Antrenman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24