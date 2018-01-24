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Spor

Trabzonspor 6 eksikle çalıştı

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)  Trabzonspor, hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

24 Ocak 2018 15:59

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) 

Trabzonspor, hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip bugün yaptığı antrenmanı 6 oyuncusundan eksik olarak gerçekleştirdi. 
Trabzonspor, hafta sonu Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakat olan Burak Yılmaz, Novak, Castillo ve Mustafa Akbaş ile izinli olan Tomas Hubocan katılmadı. Kendisine kulüp bulamadığı için geri dönen Theo Bongonda ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda maç yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenman detayları

(FOTOĞRAFLI)
 

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