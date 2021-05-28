Trabzonspor, 5 oyuncuyla yollarını ayırdı

Transferin en hızlı takımı Trabzonspor, sözleşmeleri sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bruno Peres ve Gervinho'ya resmi imza attırdıktan sonra yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takımla sözleşmesi sona eren isimlerle yolların ayrıldığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi açıklamasında bu doğrultuda Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'nin ayrıldıkları ifade edildi.

Trabzonspor'un resmi açıklaması şu şekilde:

"2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"