Trabzonspor, 5 dakikada 5 milyon lira kazandı

Trabzonspor, Socios.com ile yaptığı işbirliğinin meyvelerini toplamaya başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, $TRA Taraftar Token'larını (Kripto para) taraftar oylaması ve ödül platformu Socios.com uygulamasında piyasaya sürüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"8 TL sabit fiyattan temin edilebilen 625.000 $TRA Taraftar Token'ın ilk arzı 5 dakikadan kısa sürede tükendi ve 5 milyon Türk Lirası gelir sağlandı."

Açıklamada, bir sonraki $TRA Token'lerin 7 Ekim Çarşamba günü yeniden satışa çıkacağı, fiyatın ise arz ve talebe göre belirleneceği kaydedildi.

"Gerçekten de çok büyük bir başarı"

Taraftarların gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden bordo-mavili kulübün genel müdürü Sinan Zengin, Barcelona'dan sonra ilk satış olarak en yüksek token satışını gerçekleştirdilerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu gerçekten de çok büyük bir başarı. Tüm taraftarlarımıza destekleri için sonsuz teşekkürler. Bizi çok gururlandırdılar. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan taraftarlarımız, biz buradayız ve kulübümüzün her zaman yanındayız dediler. Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, kulübümüzün dijital tarihini taraftarımızla birlikte yazmaya başladık ve bu yolda da birlikte yürüyeceğiz."

Taraftarlardan aldıkları destekle birçok çalışma yapacaklarını kaydeden Zengin, "$TRA Token'larımız 07 Ekim 2020 tarihinden itibaren kripto para borsalarında işlem görmeye başlayacaktır. Bugünkü satıştan alamayan taraftarlarımız, dilerlerse 7 Ekim'den itibaren kripto para borsalarında oluşacak fiyat üzerinden tokenlarımızı satın alabileceklerdir" şeklinde görüş belirtti.