38 yıllık rüya: Trabzonspor, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise maç fazlasıyla bordo-mavililerin 8 puan gerisinde 68 puanla 2. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde, Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek.

İlk 11

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Sahasında 415 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin rekorunu egale etme şansı

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

Avcı ve oyuncuların ilk heyecanı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyon olunması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak.

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli

Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Kadrosunda 34 oyuncu barından bordo-mavililerde 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde edecek.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları şampiyonluk haftasındaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolu olacak.

Trabzon dışından çok sayıda kişinin kente gelmesi nedeniyle ek uçak ve otobüs seferleri düzenlendi, ayrıca kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Anadolu'dan 11 sezon sonra

Trabzonspor, sezonu şampiyon tamamlaması halinde 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etmiş olacak.

En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez İstanbul dışında çalıştırıcılık yaptığı bir takımda bu başarıyı göstermiş olacak. Bordo-mavililer de ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluk yaşayacak.

6 şampiyonluk 'yerlinin yerlisi' ile

Trabzonspor, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı.

Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer döneminde mutlu sona ulaştı.