Trabzonspor 36 yıl sonra bir ilke imza attı!

Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 36 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı.

1974-75 sezonundan buyana Türkiye’nin en üst ligi şu an ki adıyla Süper Lig’de mücadele eden Trabzonspor, tarihinde dördüncü kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı.



En son 1983-84 sezonunda ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda yenilmeyen bordo-mavililer, 36 yıl aradan sonra bu sezon yine ezeli rakipleriyle oynadığı maçları namağlup tamamladı.

Daha önce 1975-76-1981-82 ve 1983-84 sezonlarında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan namağlup ayrılan bordo-mavililer, bu sezon Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalıp ikinci maçı 2-1 kazandı, Beşiktaş’ı ilk maçta 4-1 mağlup edip ikinci yarıdaki karşılaşmada sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ile de ligin ilk yarısında sahasında 1-1 berabere kalıp deplasmanda 3-1 mağlup etti. (DHA)